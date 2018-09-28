Валуев ответил на критику из-за слов о бедности

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Брянской области, бывший боксер Николай Валуев заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что его фразу о бедности вырвали из контекста.

Во время онлайн-общения с гражданами к парламентарию обратилась женщина, которая рассказала, что стыдится своей бедности. На это Валуев ответил ей цитатой писателя Василия Шукшина: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым".

Подобный ответ вызвал негативную реакцию у пользователей соцсетей.

"Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остаётся? Не будем классиков подвергать… Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста. Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос" — заявил Валуев.



