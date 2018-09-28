Жених Бузовой отказался от нее ради двух миллионов рублей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Участник реалити-шоу "Замуж за Бузову" предпочел борьбе за руку певицы два миллиона рублей. Об этом говорится в анонсе шестого выпуска передачи в официальном сообществе Ольги Бузовой в "ВКонтакте".

Мужчина воспользовался правом, которое есть у всех участников шоу: в любой момент каждый из них может покинуть программу в обмен на определенную сумму, размер которой увеличивается с каждой последующей серией.

Из расширенной версии ролика, опубликованной в Instagram, становится понятно, что мужчина, забравший деньги, — Евгений Назаров. Сама Бузова, узнав о решении Назарова, расплакалась, сказав: "Я стою два миллиона рублей?"

По словам ведущей шоу Марины Кравец, Назаров объяснил свой шаг отсутствием симпатии к певице. Вырученные деньги он планирует направить на "доброе дело".

Реалити-шоу "Замуж за Бузову" выходит на телеканале ТНТ по воскресеньям с августа этого года.