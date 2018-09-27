Калягин заявил, что огорчен реакцией в Минкультуры на свое выступление

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин заявил РИА Новости, что он огорчен "неадекватной реакцией" на свое выступление на оргкомитете в министерстве культуры по проведению в 2019 году в России Года театра.

Ранее в пресс-службе Минкультуры сообщили, что глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства Андрей Малышев уволился по собственному желанию. Как сообщал портал РБК, Малышев объяснил свой уход расхождением во взглядах с руководством Союза театральных деятелей, которое не одобряет предлагаемые министерством реформы в театральной сфере.

"Я выступил с непониманием того, как было подготовлено заседание оргкомитета. Дело в том, что окончательный вариант проекта для обсуждения подготовки и проведения Года театра я и все члены оргкомитета получили буквально за пять минут до заседания, не успев с ним как следует познакомиться. А там были позиции, которые требовали дополнительного согласования. А мы просили Минкультуры прислать нам план заранее. Вот об этом я и говорил. Это не было моим каким-то выпадом против Андрея Малышева и министра. Я огорчен такой неадекватной реакцией на мое выступление", — сказал Калягин.

Он сообщил, что в ближайшее время разместит на сайте СТД РФ свое выступление на оргкомитете, чтобы всем было ясно, о чем он говорил. Калягин также добавил, что в процессе подготовки проекта действительно неоднократно встречался с Малышевым и обсуждал проект, но он еще раз подчеркнул, что говорил не об этом, а о том, что окончательный вариант заранее не видел.

Также Калягина удивило высказывание о том, что СТД препятствует театральным реформам, и в частности, тому, что касается изменения системы управления театром – разделения полномочий худрука и директора.

"Но ведь именно СТД был инициатором того, чтобы театром управляли худрук и директор с разделением полномочий, и это предложение было высказано на совете по театру, которое состоялось в Большом театре весной", — напомнил Калягин.