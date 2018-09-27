Калягин заявил, что огорчен реакцией в Минкультуры на свое выступление

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин заявил РИА Новости, что он огорчен "неадекватной реакцией" на свое выступление на оргкомитете в министерстве культуры по проведению в 2019 году в России Года театра.
"Я выступил с непониманием того, как было подготовлено заседание оргкомитета. Дело в том, что окончательный вариант проекта для обсуждения подготовки и проведения Года театра я и все члены оргкомитета получили буквально за пять минут до заседания, не успев с ним как следует познакомиться. А там были позиции, которые требовали дополнительного согласования. А мы просили Минкультуры прислать нам план заранее. Вот об этом я и говорил. Это не было моим каким-то выпадом против Андрея Малышева и министра. Я огорчен такой неадекватной реакцией на мое выступление", — сказал Калягин.
Также Калягина удивило высказывание о том, что СТД препятствует театральным реформам, и в частности, тому, что касается изменения системы управления театром – разделения полномочий худрука и директора.
"Но ведь именно СТД был инициатором того, чтобы театром управляли худрук и директор с разделением полномочий, и это предложение было высказано на совете по театру, которое состоялось в Большом театре весной", — напомнил Калягин.