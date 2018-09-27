Алексей Рыбин назвал продажу паспорта Цоя аморальной

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Один из основателей группы "Кино" Алексей Рыбин назвал аморальным поступком продажу паспорта и записей Виктора Цоя на аукционе, по его мнению, документы стоило передать семье.

Ранее гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров рассказал РИА Новости, что советский паспорт Цоя, записную книжку с телефонами его друзей, а также редкие рукописи двух песен, обнаруженные после его смерти в квартире друзей на улице Рубинштейна, передали на продажу в "Литфонд". В среду вечером паспорт ушел с молотка за 9 миллионов рублей. Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей. Также на аукционе за 3 миллиона рублей приобрели записную книжку музыканта, стартовая цена которой составляла 500 тысяч рублей, а рукопись песни "Хочу перемен!" — за 3,6 миллиона рублей.

"Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом, — передать семье", — сказал Рыбин РИА Новости, добавив, что удивляться нечему, поскольку "порядочность и мораль в современном обществе не в ходу".

Алексей Рыбин (прозвище "Рыба") — музыкант, писатель, продюсер, сценарист, в 2017 году дебютировал как режиссер с картиной "Скоро все кончится" (участник конкурса "Кинотавр" — 2017, Лондонского фестиваля "Неделя русского кино" и других). Виктор Цой и Рыбин летом 1981 года основали группу "Гарин и гиперболоиды" (ее третьим участником был Олег Валинский), впоследствии переименованную в "Кино". В составе "Кино" Рыбин выступал в качестве гитариста, при его участии был записан первый альбом группы, называвшийся "45". Рыбин — автор многочисленных публикаций о рок-музыкантах, кино- и телесценариев, а также более чем десятка остросюжетных романов.