МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Галина Польских опровергла информацию о своей госпитализации из-за проблем с сердцем и заявила, что проходит плановое обследование и чувствует себя хорошо.

Ранее ряд СМИ сообщил о госпитализации Польских из-за проблем с сердцем.

"Ерунда это все, я хорошо себя чувствую. Каждую весну и осень я прохожу плановое обследование, подлечиваю старые болячки. Мне ставят капельницы, колют витамины. У меня впереди большая поездка и много работы, я должна быть в форме", — сказала Польских РИА Новости в среду.