Международный фестиваль "Новый Европейский Театр" объявил свою программу

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Двадцатый Международный фестиваль "Новый Европейский Театр" (NET), который пройдет в Москве с 30 ноября по 20 декабря, во вторник объявил свою программу, сообщили в пресс-службе фестиваля.

В рамках юбилейного фестиваля свои работы представят режиссеры, актеры и драматурги из Швейцарии, Франции, Польши, Израиля, Эстонии и Бельгии.

Цюрихский театр Шаушпильхаус привезет в Москву новый хит Кристофа Марталера "Мы берем это на себя". На сцене будет создана вымышленная реальность, где все мировое зло, связанное с деньгами, окажется в так называемом Плохом государстве. Израильский режиссер Цви Саар пригласит зрителей к разговору о расстояниях, которые люди готовы преодолевать в борьбе за свою свободу (спектакль "Соль земли").

Польский театр в Познани и фонд "Chor Kobiet" удивят публику своим "Гимном любви", поставленным для оркестра и хора плюшевых зверей. Марта Горицка создала музыкальный сценический коллаж на злобу дня, в котором острые проблемы современного общества становятся поводом к созданию новых гимнов.

Юбилейный NET представит и собственный проект – спектакль без режиссера, декораций и репетиций по пьесе иранского драматурга Нассима Сулейманпура "Белый кролик красный кролик". За 17 лет международный проект из дерзкой сценической инициативы перерос в глобальное театральное движение. В нем поучаствовали уже такие знаменитости, как Вупи Голдберг, Стивен Фрай, Джон Херт, Майкл Шеннон.

Французский режиссер Кристоф Рок и актриса Театра дю Нор Джульетт Плюмекок-Меш порассуждают о проблемах коммуникации и тонких механизмах человеческих отношений. Эстонский театр No.99 покажет свой 56-й спектакль – "No.43 Грязь". Эне-Лийз Семпер и Тийт Оясоо вдохновились двумя знаменитыми романами – "Мелкий бес" Федора Сологуба и "Возможность острова" Мишеля Уэльбека. Они создали самостоятельное сочинение, представляющее мир в апокалиптическом разломе.

Закроется фестиваль показом спектакля "Ведьмы: Эфир" Электротеатра Станиславский и продюсерским центром Gornostai при поддержке бельгийской Troubleyn Laboratorium. Актрисы компании Яна Фабра – Ивана Йозич и Мария Дафнерос предстанут в образе двух великих ученых – Альберта Эйнштейна и Николы Тесла.

Юбилейным спецпроектом станет кинопрограмма "20 лет Нового Европейского Театра". На экранах киноцентра "КАРО Октябрь" будут показаны записи самых важных спектаклей, показанных за всю историю фестиваля. В эти же дни пройдут встречи дискуссионного клуба.

В программу фестиваля также вошли спектакли российского производства: три проекта мастерской ГРАУНД Ходынка под общим названием ХМАТ (Художественный междисциплинарный анти-театр) и музыкальный перформанс Алексея Коханова и Александра Белоусова на текст "Капитала" Маркса "Маркософония".

Арт-дирекция фестиваля NET – Марина Давыдова и Роман Должанский.