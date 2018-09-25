РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Международный фестиваль "Новый Европейский Театр" объявил свою программу

070
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗанавес в театре. Архивное фотоЗанавес в театре. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Двадцатый Международный фестиваль "Новый Европейский Театр" (NET), который пройдет в Москве с 30 ноября по 20 декабря, во вторник объявил свою программу, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Международный конкурс видеомэппинга и виджеинга Арт Вижн в рамках московского международного фестиваля Круг света
© Фото : Московский международный фестиваль "Круг света"
Команды из России и Германии стали победителями конкурса "Арт Вижн"
В рамках юбилейного фестиваля свои работы представят режиссеры, актеры и драматурги из Швейцарии, Франции, Польши, Израиля, Эстонии и Бельгии.

Цюрихский театр Шаушпильхаус привезет в Москву новый хит Кристофа Марталера "Мы берем это на себя". На сцене будет создана вымышленная реальность, где все мировое зло, связанное с деньгами, окажется в так называемом Плохом государстве. Израильский режиссер Цви Саар пригласит зрителей к разговору о расстояниях, которые люди готовы преодолевать в борьбе за свою свободу (спектакль "Соль земли").

Польский театр в Познани и фонд "Chor Kobiet" удивят публику своим "Гимном любви", поставленным для оркестра и хора плюшевых зверей. Марта Горицка создала музыкальный сценический коллаж на злобу дня, в котором острые проблемы современного общества становятся поводом к созданию новых гимнов.

Юбилейный NET представит и собственный проект – спектакль без режиссера, декораций и репетиций по пьесе иранского драматурга Нассима Сулейманпура "Белый кролик красный кролик". За 17 лет международный проект из дерзкой сценической инициативы перерос в глобальное театральное движение. В нем поучаствовали уже такие знаменитости, как Вупи Голдберг, Стивен Фрай, Джон Херт, Майкл Шеннон.

Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
"Мы к вам заехали на час": в Москве открылся фестиваль "Круг света"
Французский режиссер Кристоф Рок и актриса Театра дю Нор Джульетт Плюмекок-Меш порассуждают о проблемах коммуникации и тонких механизмах человеческих отношений. Эстонский театр No.99 покажет свой 56-й спектакль – "No.43 Грязь". Эне-Лийз Семпер и Тийт Оясоо вдохновились двумя знаменитыми романами – "Мелкий бес" Федора Сологуба и "Возможность острова" Мишеля Уэльбека. Они создали самостоятельное сочинение, представляющее мир в апокалиптическом разломе.

Закроется фестиваль показом спектакля "Ведьмы: Эфир" Электротеатра Станиславский и продюсерским центром Gornostai при поддержке бельгийской Troubleyn Laboratorium. Актрисы компании Яна Фабра – Ивана Йозич и Мария Дафнерос предстанут в образе двух великих ученых – Альберта Эйнштейна и Николы Тесла.

Ребенок на сцене. Архивное фото
© Fotolia / Daddy Cool
В Москве пройдет международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош"
Юбилейным спецпроектом станет кинопрограмма "20 лет Нового Европейского Театра". На экранах киноцентра "КАРО Октябрь" будут показаны записи самых важных спектаклей, показанных за всю историю фестиваля. В эти же дни пройдут встречи дискуссионного клуба.

В программу фестиваля также вошли спектакли российского производства: три проекта мастерской ГРАУНД Ходынка под общим названием ХМАТ (Художественный междисциплинарный анти-театр) и музыкальный перформанс Алексея Коханова и Александра Белоусова на текст "Капитала" Маркса "Маркософония".

Арт-дирекция фестиваля NET – Марина Давыдова и Роман Должанский.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена