Фильм о Нуриеве вошел в конкурсную программу Токийского кинофестиваля

ТОКИО, 25 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Фильм английских кинематографистов об артисте балета Рудольфе Нуриеве "Белая ворона" вошел в конкурсную программу 31-го Токийского международного кинофестиваля, объявление фильмов-участников кинофорума состоялось в Toranomon Hills в Токио, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

"Фильм рассказывает о трех этапах в жизни Нуриева – бедность в детстве, становление его как артиста балета и, наконец, решение эмигрировать и начало жизни в эмиграции. Рэйф Файнс выступил и в качестве режиссера, и в качестве актера: он играет наставника Нуриева. Главную роль исполнил артист балета Олег Ивенко", — сообщил исполнительный директор кинофестиваля Ёси Ятабэ.

Фильм "Белая ворона", в котором в качестве режиссера выступил Рэйф Файнс, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере Волан-де-Морта, стал одним из 16 фильмов, отобранных в конкурсную программу фестиваля из 1829 кинолент из 109 стран. Роль Нуриева сыграл артист балета Олег Ивенко из Татарского театра им. Мусы Джалиля.

Кроме того, в программе участвуют фильмы из Италии, Франции, Японии, Дании, совместного производства Германии и Азербайджана, Канады, Венгрии, Мексики, Китая, Турции, Бельгии, Гонконга и совместного производства Казахстана, Польши и Норвегии.

"Эмир Байгазин – режиссер фильма "Река" из Казахстана. В этом фильме выдающиеся съемки. Эмир Байгазин – запомните это имя", — представил казахский фильм Ёси Ятабэ.

Крупнейший в Азии кинофорум пройдет в японской столице с 25 октября по 3 ноября. Он считается самым крупным и престижным мероприятием в Азии и по праву входит в число самых авторитетных фестивалей мира. В 2016 году в конкурсной программе участвовал фильм Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. В 2014 году два приза фестиваля — приз за вклад в искусство и награду телеканала Wowow — получил фильм "Испытание" российского режиссера Александра Котта.