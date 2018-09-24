В Барселоне госпитализировали Монсеррат Кабалье

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Всемирно известная испанская певица Монсеррат Кабалье проходит лечение в одной из клиник Барселоны, пишет газета Vanguardia со ссылкой на окружение оперной дивы.

По словам источников, 85-летнюю певицу госпитализировали пять дней назад из-за проблем с мочевым пузырем. Отмечается, что лечение проходит успешно, и Кабалье могут выписать уже в ближайшее время.

Кабалье известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда из-за болезни Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

В 2012 году певица, несмотря на возраст, перенесенный микроинсульт и травму колена выступила в нескольких театрах по всему миру.