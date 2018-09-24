В Японии впервые исполнят произведения русского композитора

ТОКИО, 24 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Юбилейный, пятый по счету проект "Япония-Россия: музыкальный мост" проходит в Японии, в этом году в его программе впервые представлены произведения композитора Сергея Василенко на японские темы, а также состоится выступление японских музыкантов на необычном инструменте терменвокс, создателем которого был российский изобретатель Лев Термен, рассказала РИА Новости организатор и участница проекта пианистка Юлия Лев.

"Традиционно мы включаем в программу вокальный цикл российских композиторов на японские темы. В этом году были выбраны "Японские мелодии" Сергея Василенко. Конечно, в вокальных циклах на стихи японских поэтов русские композиторы используют русский перевод, и мы находим японские оригиналы этих стихов и читаем их на концертах. Но в данном случае автором текста выступил сам композитор, поэтому мы подобрали к ним соответствующие по теме и духу японские стихи танка. Произведения Василенко до этого ни разу в Японии не исполнялись", — сообщила Юлия Лев.

Еще одной особенностью концерта стало участие в проекте музыкального инструмента терменвокс, который был 100 лет назад изобретен российским конструктором Львом Терменом.

"Так получилось, что сейчас школа игры на этом музыкальном инструменте поддерживается только в России и в Японии, — пояснила Юлия Лев. — В концерте примут участие пять японских музыкантов, исполняющих произведения на стилизованной под русскую матрешку компактной модификации терменвокса – матрёмине".

Во второй части "Музыкального моста" прозвучат произведения Ясуси Акутагавы – сына знаменитого японского писателя Акутагавы Рюноскэ. Отец композитора испытал большое влияние русской литературы: произведение "Нос" навеяно одноименной повестью Николая Гоголя, а "Бататовая каша" — повестью "Шинель".

"В 1954 году композитор Ясуси Акутагава приезжал в Советский Союз, общался с Дмитрием Шостаковичем. В нашей программе исполняются отрывки из повести Гоголя "Нос", фрагменты из рассказа "Нос" Акутагавы Рюноскэ, фрагмент оперы Дмитрия Шостаковича "Нос" и произведения Ясуси Акутагавы", — сказала организатор проекта.

Проект "Япония-Россия: музыкальный мост" существует уже пять лет, хотя начинался как одноразовое мероприятие, в котором исполняются произведения японских и российских композиторов, принимают участие российские и японские музыканты. Все эти годы проект существует и реализуется как личная инициатива и на средства пианистки Юлии Лев и ее мужа, виолончелиста Симфонического оркестра префектуры Гумма Леонида Гульчина.