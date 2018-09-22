В Сети появились первые кадры с Хоакином Фениксом в роли Джокера

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Кинокомпания Warner Brothers на своем аккаунте в Twitter опубликовала первые кадры будущего фильма о Джокере.

На видео показан актер Хоакин Феникс, который исполнит главную роль в фильме. На кадрах также видно, как актер стоит без грима, а через вспышки камеры проступает макияж с безумной улыбкой Джокера.

Выход фильма об одном из главных злодеев DC Comics запланирован на 4 октября 2019 года. Однако новая картина не будет связана с киновселенной, а расскажет отдельную историю о превращении мелкого преступника в серийного маньяка.

Ранее роль Джокера исполняли такие актеры, как Джаред Лето, Хит Леджер, Джек Николсон и Сесар Ромеро. Хоакин Феникс известен по ролям в таких фильмах, как "Гладиатор", "Знаки", "Отель "Руанда", "Таинственный лес" и другие.

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