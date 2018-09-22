В Кремлевском дворце пройдет Международный фестиваль балета

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Государственный Кремлевский дворец по традиции в сентябре проводит Международный фестиваль балета, который пройдет в этом году с 22 по 29 сентября, сообщили в оргкомитете форума.

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть лучшие спектакли театра Кремлевский балет с участием звезд мирового балета. На смотр, который проходит в Москве в седьмой раз, приедут исполнители из США, Германии, Франции, Норвегии, Венгрии, Нидерландов.

Откроется балетный форум премьерой Кремлевского балета – спектаклем "Аленький цветочек". Также в программе – лучшие классические балеты мирового репертуара. Зрители увидят балет "Эсмеральда", заглавную партию в котором исполнит солистка Баварского государственного балета Лауретта Саммерскалес. Солисты балета Мариинского театра Екатерина Кондаурова и Тимур Аскеров выступят в главных ролях в спектакле "Баядерка".

В спектакле "Жизель" примут участие – Доротея Жильбер (Парижская опера) и Иштван Симон (Дортмунд-балет и Национальный балет Венгрии). В "Лебедином озере" зрители увидят Полину Семионову из Берлинского государственного балета и Алехандро Виреллес (Баварский государственный балет, Английский национальный балет и Берлинский государственный балет).

Представители Норвежского национального балета – Мария Кочеткова — и Американского театра балета – Даниил Симкин — выступят в главных партиях "Дон Кихота". Завершится фестиваль детским спектаклем "Чиполлино".