В Мурманске открылась выставка работ художников северо-запада России

МУРМАНСК, 21 сен – РИА Новости. Выставка произведений художников "Российский север XII", в которой приняли участие примерно 600 человек из всех регионов Северо-Западного округа России, открылась на четырех площадках Мурманска, передает корреспондент РИА Новости с открытия выставки.

Выставка является промежуточным этапом большого федерального проекта "Россия". Как рассказала директор мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова, решение о ее организации было принято в 2014 году, когда в Мурманской области впервые прошел пленэр художников Северо-Западного округа.

Непосредственная работа над мурманской экспозицией велась более года, были выбраны четыре площадки, где удалось разместить более тысячи работ примерно 600 художников из всех регионов северо-запада – это живопись, графика, скульптура, народное искусство.

"Это не просто событие в культурной жизни, это самое масштабное событие в программе празднования 80-летия Мурманской области. Надеемся, что выставку увидят десятки тысяч жителей Кольского Заполярья, а также гостей", — сказал журналистам председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

По его словам, уже достигнуты договоренности о том, что школьники из отдаленных районов области смогут приехать на выставку, а директор музея пообещала, что для посетителей будет организовано множество интересных мероприятий.

"Здесь будут проводиться экскурсии – уже разработаны маршруты, пройдут мастер-классы, встречи с мурманскими художниками и гостями и многое другое", — сказала Евтюкова. Кроме того, посещение выставки организуют для учащихся всех художественных школ и школ искусств региона.

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