МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Седьмая часть новогоднего фильма "Елки" станет последней и выйдет на экраны российских кинотеатров 27 декабря, сообщает пресс-служба фильма в пятницу.

"Двадцать седьмого декабря выходит в прокат фильм "Ёлки Последние" — финальная часть новогоднего семейного блокбастера, рассказывающего истории обычных людей нашей необъятной страны. Теперь нам предстоит узнать, что создатели фильма "Ёлки Последние" приготовили для финальной части", — говорится в сообщении.

По обещанию создателей картины, "Ёлки Последние" станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. Так, в новелле "Сосны" Тимура Бекмамбетова миллениал (Даниил Вахрушев) поможет своему брутальному отчиму дяде Юре (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца.

В "Братьях" неразлучные друзья Боря (Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков) вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Герои первых "Ёлок" лыжник (Александр Домогаров) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле "Ресторан быстрого знакомства" Егора Баранова.

"Вокзал на троих" Анны Пармас расскажет историю о простой девушке из Воронежа (Екатерина Агеева), отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским (Марк Богатырев), а в новелле "Вредный дедушка" Александра Котта Снегурочка (Юлия Александрова) поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку (Юрий Кузнецов).

"Как всегда, все новеллы объединены закадровым голосом Константина Хабенского: сохранение многолетних традиций — важный атрибут праздничного настроения", — подчеркивается в материале.