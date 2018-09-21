Том Харди рассказал, что у него общего со злой сущностью Венома

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Британский актер Том Харди рассказал, что у него общего со злым инопланетным симбионтом Веномом, с которым ему пришлось сосуществовать в новом фильме по комиксам Marvel.

Актер приехал в Москву, чтобы представить фильм "Веном". Картина рассказывает про эгоистичного и одержимого своей работой репортера, который борется с коррупцией и бесконтрольной властью. Однажды в него вселяется страшный инопланетный симбионт Веном и наделяет его нечеловеческой силой. Вместе они способны практически на все, поскольку чудовищная мощь Венома усиливается яростью во сто крат. Также в фильме снялись Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Скотт Хэйз и Рейд Скотт. Режиссером выступил Рубен Фляйшер.

"Он (Веном) живет во мне, и мы с ним постоянно ведем переговоры, чтобы сосуществовать друг с другом… Для меня этого героя из комикса нельзя определить как хорошего или плохого, он что-то большее. При этом Веном делает все, что хочет и когда захочет. У него невероятные способности, он может выбирать, когда сделать что-то хорошее, а когда плохое", — сказал Харди.

По его словам, ему было интересно исследовать эту сторону Венома и его свободу делать то, что вздумается вне зависимости от последствий. "Это касается и человеческой психологии. Я верю, что у нас у всех есть внутренний голос, который говорит нам, что делать, но мы не обязательно ему подчиняемся, так как мы ограничены социальным протоколом, тогда как Венома это не ограничивает", — подчеркнул Харди.

Он заметил, что это своего рода первобытная черта, которая близка к анархии. "Мне интересно было над этим работать, так как я сам гик, ну еще это просто веселый фильм по комиксам. Но мне были любопытны эти отношения, похожие на доктора Джекила и мистера Хайда", — уточнил Харди.

По его словам, у него у самого есть внутренний голос, который он слышит, но не всегда его слушается. "Но у меня нет возможности превратиться в кого-то, кто последовал бы велению этого голоса", — добавил он.