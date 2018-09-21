МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Основатель и вокалист немецкой метал-группы U.D.O. Удо Диркшнайдер заявил, что не исключает для себя возможности получить гражданство РФ.

В пятницу проходит пресс-конференция, посвященная гастрольному туру U.D.O. в России, а также выпуску нового альбома "Steelfactory". Ранее Диркшнайдер сообщил, что группа даст более 15 концертов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

"Я не знаю, по крайне мере я этого не исключаю", — сказал Диркшнайдер в ответ на вопрос о том, хочет ли он получить российское гражданство.

Вокалист сообщил, что два с половиной года назад приобрел квартиру в Санкт-Петербурге. "На Ибице я уже живу 10 лет, в Санкт-Петербурге у меня квартира где-то 2,5 года. Но дело в том, что в Санкт-Петербурге я провожу много времени, потому что у меня там есть девушка, моя подруга, и когда я с ней, климат в Санкт-Петербурге тоже очень теплый", — поделился Диркшнайдер.

U.D.O. — немецкая хэви-метал группа, выступающая с 1987 года. В состав группы входят бессменный лидер Удо Диркшнайдер, его сын Свен Диркшнайдер (ударные), басист Фитти Винхольд и российский гитарист Андрей Смирнов. Новый альбом "Steelfactory" стал шестнадцатым полноформатным альбом группы.