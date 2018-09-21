МДТ-Театр Европы открывает сезон спектаклем Додина по пьесам Брехта

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Малый драматический театр – Театр Европы открывает 21 сентября новый 74-й сезон спектаклем "Страх.Любовь.Отчаяние", созданным Львом Додиным по пьесам Бертольта Брехта, сообщает театр.

В этом сезоне выдающийся режиссер, возглавляющий Малый драматический театр, продолжит сочинять спектакль по роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Работа, возможно, по окончании выльется в многочасовую постановку и будет идти в два-три вечера. Премьера намечена на весну 2019 года.

В планах нового сезона выпуск второй части фестиваля-исследования под общим названием "…да не судимы будете". Театр интересует проблема взаимоотношений художественного произведения с миром, который это творение воспринимает, с отдельными людьми, с коллегами автора, с властью, с обществом. Театр исследует судьбы великих произведений.

Первая часть "фестиваля-исследования" была посвящена истории выхода в свет романа Пастернака "Доктор Живаго". Второе исследование "Народ против Флобера" изучает судьбу романа Флобера "Мадам Бовари". Далее планируется исследование, связанное с произведениями Бродского. После серии таких исследований театр намерен провести фестиваль.

В ближайших гастрольных планах МДТ – участие в Биеннале театрального искусства в Москве с 17 по 20 октября со спектаклем "Коварство и любовь" Шиллера в постановке Льва Додина. А в ноябре театр отправится в Казань, где представит спектакль "Жизнь и судьба" Гроссмана.