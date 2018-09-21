В Москве пройдет международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош"

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош" пройдет в Москве с 21 по 30 сентября, сообщили в оргкомитете.

Нынешний "Гаврош" пройдет с "немецким акцентом" и представит спектакли для детей и всей семьи из Берлина, Дюссельдорфа, Тюбингена, Эрфурта, Нюрнберга. Это работы разных жанров: драма, театр объектов, кукольный и визуальный, а также современный танец.

Всего за десять фестивальных дней будет дано 40 представлений для детей и подростков от 2 до 16 лет. Спектакли "Гавроша" пройдут на основной и новой сценах Театриума на Серпуховке, сцене "Под крышей театра имени Моссовета, на новой и Симоновской сценах Вахтанговского театра и в театре "Мост".

"Среди спектаклей "Гавроша" мы собрали спектакли со всей Германии, — сказала РИА Новости арт-директор фестиваля Марина Райкина. — Спектакли "Оскар и тайна исчезнувших детей" и "Каштанка" мы увидели на фестивале в Нюрнберге. Из Эрфурта пригласили постановку об очень мужественной девочке "О том, как мой папа стал кустом, а я потеряла имя". В Берлине, где проводится смотр спектаклей для самых маленьких театральных зрителей, взяли спектакли – "Маленькая история " и "Домовые". Еще одну работу, которую покажем в Москве, "Конрад, или Ребенок из консервной банки" тоже нашли в Берлине".

По словам арт-директора, в этом году на "Гавроше" будет два спектакля для подростков "Платформа" (синтез современной музыки и современного танца) и "Под водой…" — шедевр кукольного театра. Открывают фестиваль два спектакля из Дюссельдорфа — города-побратима Москвы — "Механический балет" и "Снежная королева".

"Гаврош" — первый и единственный фестиваль, который отметит столетний юбилей Баухауза, повлиявшего на дизайн и архитектуру не только в Германии, но и в мире. Созданный в начале ХХ века учениками школы Баухауз "Механический балет" станет первым спектаклем, который будет показан на фестивале "Гаврош" в Москве", — отметила Райкина.