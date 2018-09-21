Театр Романа Виктюка представит премьеру спектакля "Любовью не шутят"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ведущий артист театра Романа Виктюка Игорь Неведров представит 21 сентября премьеру спектакля "Любовью не шутят" по пьесе Альфреда де Мюссе, сообщили в пресс-службе театра.

"Любовью не шутят" — это вторая постановка ученика Виктюка Игоря Неведрова на сцене родного театра. Первый опыт – комедия масок "Венецианка" идет в репертуаре и пользуется вниманием зрителей.

"После первой моей режиссерской работы Роман Григорьевич долго подталкивал меня к тому, чтобы я поставил что-то еще. Я называл ему авторов, он предлагал свои варианты… И среди них – Мюссе. Я выбрал пьесу "Любовью не шутят", и Виктюк благословил меня на эту постановку", — рассказал Неведров РИА Новости.

По словам режиссера, главная тема спектакля заявлена в самом названии пьесы: тема любви, которая важнее всего, даже важнее жизни и смерти.

Спектакль "Любовью не шутят" поставлен по одной из лучших пьес яркого представителя французского романтизма Альфреда де Мюссе. Неведров выстраивает эту легкую комедию положений как возвышенный диалог героев с божественной энергией, предопределяющей их судьбу и судьбы тех, кто попадает в орбиту их жизней. Вместе с режиссером над постановкой работал художник Владимир Боер.

В спектакле заняты ведущие артисты театра и молодое поколение: Анна Нахапетова, Станислав Мотырев, Анастасия Якушева, Степан Лапин, Михаил Фатеев, Павел Новиков. Режиссер поставил спектакль на два разных актерских состава.