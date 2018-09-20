Солист Rammstein выступит в пяти российских городах в декабре

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги В тихой ночи. Лирика в Москве

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги В тихой ночи. Лирика в Москве

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн приедет в пять российских городов с концертами в декабре, сообщает пресс-служба концертного агентства T.C.I.

"Впервые Тилль Линдеманн выступит не только в Москве и Санкт-Петербурге. В первый и, вполне возможно, единственный раз великого и ужасного Линдеманна смогут увидеть поклонники из других городов России", — говорится в сообщении.

Солист Rammstein представит что-то совершенно новое и загадочное для своих российских поклонников, отмечает пресс-служба.

Третьего декабря артист посетит Санкт-Петербург, клуб Opera, 5 декабря — Москву, клуб ICON, 9 декабря – Новосибирск, лофт-парк Подземка, 11 декабря – Иркутск, клуб Дикая Лошадь, 13 декабря – Самару, клуб Макхолл.

Артист анонсирует камерное шоу, где российские поклонники смогут практически с глазу на глаз увидеть его и услышать. В российском туре Messer артиста поддержит его старый друг и коллега по группе Lindemann — Петер Тэгтрен, который является лидером дэт-метал группы Hypocrisy и создателем индастриал-метал проектa Pain, добавляют организаторы.