Мединский вручил госнаграды в области искусства

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в четверг наградил государственными наградами деятелей культуры и искусства, в числе которых актеры Авангард Леонтьев, Юрий Каюров, актриса Людмила Максакова и другие, передает корреспондент РИА Новости.

"Рад приветствовать вас на церемонии вручения государственных наград, где по традиции собрались ведущие деятели культуры. В последние годы мы всегда подчеркиваем и отмечаем рост популярности российского театра, кино, филармонический бум, рост интереса к музейным и выставочным проектам. Это заслуга каждого работающего в области, каждого из вас", — сказал Мединский.

Артиста Московского МХТ имени Чехова Авангарда Леонтьева наградили орденом Почета, артиста Государственного академического Малого театра России Юрия Каюрова — орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, худруку Центра оперного пения имени Галины Вишневской Ольге Ростропович присудили звание "Заслуженный деятель искусств РФ", орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получила актриса театра имени Вахтангова Людмила Максакова.

Кроме того, звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присуждено танцовщикам балета Большого театра Владиславу Лантратову и Михаилу Лобухину, певцу Николаю Носкову, актрисе Анне Ардовой.

Заслуженным работником культуры РФ стал директор театра Вахтангова Кирилл Крок, Заслуженным деятелем искусств РФ — директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.

Благодарности президента РФ получили директор института культурного и природного наследия имени Лихачева Владимир Аристархов, ректор ВГИКа Владимир Малышев, почетные грамоты президента вручили актерам Петру Красилову, Александру Молочникову, Владимиру Качану, актрисе Нелли Уваровой и другим.

Министр также поздравил деятелей культуры, получивших звания "Заслуженный художник Российской Федерации", "Заслуженный архитектор Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" и "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".