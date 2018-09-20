МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Авторский вечер известного литовского композитора Фаустаса Латенаса, с творчеством которого знакомы не только любители музыки, но и театра, пройдет в большом зале Московской консерватории (БЗК) в четверг, сообщили в пресс-службе консерватории.

В программе первого сольного концерта — камерные ансамбли и соната для виолончели и симфонического оркестра, соната для скрипки и фортепиано, пьеса для струнного оркестра. В концерте участвует концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Анатолия Левина.

"Это не только мое первое выступление в БЗК, а первое выступление (в этом зале – ред.) вообще литовского композитора за всю советскую и постсоветскую историю. И в этот вечер я хотел представить замечательных литовских исполнителей – это и квартет, и трио, и солисты, в числе которых Рута Липинайтите (скрипка), Давид Герингас (виолончель), Индре Байкштите (фортепиано)", — сказал Латенас РИА Новости.

Латенас создает сочинения для оркестра и сольных инструментов, камерной музыки, вокальных и хоровых произведений. Он — автор музыки ко многим художественным, документальным и телевизионным фильмам. В его музыкальном оформлении вышло более 300 спектаклей, в том числе, практически все постановки Римаса Туминаса в Вахтанговском театре.

"Театр мне очень близок и дорог, он дает больше свободы, там можно экспериментировать, что-то менять. Я рад, что театр сопровождает меня всю жизнь", — подчеркнул композитор.

По словам Латенаса, его "музыкальное мышление по духу своему театрально, он не может писать сонату или любое другое сочинение в академической форме без вербально-текстовой или даже визуальной мысленной драматургии".

Для концерта в БЗК, по словам Латенаса, он отобрал произведения из своего "золотого запаса", те, что проверены временем, что звучали в разных странах и любимы слушателями.

"Это музыка, понятная простым людям. Благодаря моему кумиру Нино Рота, я понял, что простота, не кажущаяся, а истинная, является сутью мелодии. Для меня главное, чтобы музыка служила людям, помогала раскрыться. Основная тема моей музыки — это любовь к человеку, что сегодня, впрочем, как и всегда, очень нужно", — сказал Латенас.

Фаустас Латенас – выпускник Литовской государственной консерватории по классу композиции. Руководил Вильнюсским Малым театром и Национальным драматическим театром Литвы. Занимал пост замминистра культуры Литвы и госсоветника правительства Литвы по вопросам культуры, в 2012-2013 годах был атташе по культуре посольства Литвы в Москве.