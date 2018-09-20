В МВД рассказали о результатах проверки концертной деятельности Вайкуле

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Главное управление по вопросам миграции МВД по результатам проведенной проверки не нашло нарушений в концертной деятельности и пребывании певицы Лаймы Вайкуле на территории России, об этом говорится в ответе министерства, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский направил запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить концертную деятельность Вайкуле в России. Он, в частности, попросил "установить факты незаконно осуществляемой гражданкой Латвии Вайкуле трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента и привлечь ее к административной ответственности".

По данным МВД, оснований для привлечения певицы к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства нет. Сам Хаминский заявил РИА Новости, что удовлетворен результатами проверки.

"Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания. Оперативность действий МВД позволят положить конец истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе", — сказал он.

В августе Вайкуле заявила, что не поедет на гастроли в Крым ни за какой гонорар. По словам певицы, "европейцам это запрещено". Эти заявления певицы вызвали противоречивую реакцию, включая критику со стороны общественности и осуждение среди коллег. Позже Вайкуле пояснила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, введенные после присоединения полуострова. Певица добавила, что готова в этом случае выступить в Крыму даже бесплатно.

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