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Культура

Жестокий бог "Игры престолов": за что мы любим Джорджа Мартина

(обновлено: 08:22 20.09.2018)
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© 2013 Home Box Office, Inc.Шон Бин в роли Эддарда Старка в сериале Игра престоловШон Бин в роли Эддарда Старка в сериале Игра престолов
© 2013 Home Box Office, Inc.

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. Автору цикла романов "Песнь Льда и Огня", по которому снят культовый сериал "Игра престолов", Джорджу Мартину исполняется 70 лет. Его называют "американским Толкиеном" и самым влиятельным писателем современности. РИА Новости выяснило, за что весь мир любит книги эксцентричного фантаста.

Читателю должно быть больно

© AFP 2018 / StringerПисатель Джордж Мартин
© AFP 2018 / Stringer
Писатель Джордж Мартин

Даже те, кто никогда не читал Джорджа Мартина, слышали об "Игре престолов". Узнаваемым его делают и бессменные кепка, белая борода и штаны с подтяжками. В 2011 году журнал Time включил писателя в список самых влиятельных людей в мире.

Джордж Р.Р. Мартин и актерский состав Игры престолов премией в категории Лучший драматический сериал на 70-й церемонии вручения премий Эмми в театре Microsoft в Лос-Анджелесе, Калифорния. 17 сентября 2018
© AFP 2018 / Valerie Macon
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Если бы кто-то решил составить перечень самых жестоких авторов, Мартин, вероятно, возглавил бы и его. Даже фанаты укоряют мэтра в беспощадности — он пачками умерщвляет своих героев, не делая исключений даже для главных и самых любимых публикой. Фантаст же уверен, что его книги должно быть "больно читать".

В прошлогодний приезд в Россию — на Петербургскую фантастическую ассамблею — Мартин признавался: он хочет, чтобы, читая его произведения, люди чувствовали себя так, будто умер кто-то из родных. Мастерство писателя, по его словам, заключается в том, чтобы читатель оплакивал литературного персонажа как близкого человека.

Пишет книги, которые сам бы хотел читать

© AP Photo / Danny Moloshok/Invision for the Television AcademyПисатель Джордж Мартин
© AP Photo / Danny Moloshok/Invision for the Television Academy
Писатель Джордж Мартин

Благодаря непредсказуемости сюжета Мартину удается сохранять интригу до самого конца. Сколько бы поклонники ни строили теорий и догадок, ему всегда удается их удивить. Редкий случай, когда популярный автор не идет на поводу у публики, а заставляет читателей следовать собственным предпочтениям, раз за разом убеждая в том, что тот или иной персонаж достоин занять место нового любимого главного героя.

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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И это не самодурство: по его словам, убивая персонажей, он и сам испытывает сильные эмоции, а значит, максимально искренен со своей аудиторией. Ведь до того, как стать писателем, Мартин был преданным читателем. Журналист по образованию, он всегда любил Толкиена, хотя в целом жанр фэнтези считал несерьезным.

До "Песни Льда и Огня" Мартин был известен благодаря сборникам коротких рассказов (неоднократно удостоенных престижных научно-фантастических премий Хьюго и Небьюла), а также сценариям сериалов. Изменить мнение о фэнтези его заставили книги американцев Тэда Уильямса и Джека Вэнса.

Великие даже злодеи

© Bighead Littlehead (2011 – ...)Кадр из сериала "Игра престолов"
© Bighead Littlehead (2011 – ...)
Кадр из сериала "Игра престолов"

Одно из главных преимуществ произведений Мартина в том, что истории положительных и отрицательных персонажей захватывают одинаково. Писатель не делит их на героев и злодеев, потому что уверен: все люди обладают величием и способны искупить плохие поступки. Возможно, поэтому средневековые образы, созданные фантастом, так колоритны и близки современной аудитории.

За трансформацией героев Вестероса невероятно интересно наблюдать, потому что они постоянно развиваются. Автор дает возможность даже самому наивному и слабому персонажу закалить характер и проявить себя. В итоге тот, кто еще недавно вызывал у читателя презрение, становится объектом искренней симпатии и сочувствия.

Писатель без перерывов и выходных

© Bighead Littlehead/ Created By/Generator Entertainment/Home Box Office (HBO)/Television 360 (2011 – ...)Кадр из сериала "Игра престолов"
© Bighead Littlehead/ Created By/Generator Entertainment/Home Box Office (HBO)/Television 360 (2011 – ...)
Кадр из сериала "Игра престолов"

Фанаты часто жалуются, что книги Мартина выходят слишком долго. Переживают, что писатель не успеет закончить сагу (из семи запланированных романов пока вышло пять), так как уже немолод и не отличается отменным здоровьем. Но его вины в этом нет.

Игра престолов: дождались
© Инфографика
Игра престолов: дождались

Фантаст утверждает, что работает семь дней в неделю, причем у него пять личных помощников. Позволить себе отдохнуть от мира Вестероса он позволяет только в спортивный сезон: писатель — большой поклонник американского футбола.

Невероятная трудоспособность и скрупулезность в работе делают результат достойным долгого ожидания. Продажи "Песни Льда и Огня" в мире превышают 60 миллионов экземпляров, а "Игра престолов" признана лучшим драматическим сериалом по версии премии "Эмми". В этом году почитателей творчества Мартина ждет настоящий праздник — планируется выход еще двух книг, расширяющих вселенную Вестероса: "Пламя и кровь" и "Ветра зимы".

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