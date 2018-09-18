Пласидо Доминго-младший 30 сентября впервые выступит в Москве

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Известный певец и композитор Пласидо Доминго-младший впервые выступит в Москве с сольным концертом 30 сентября, сообщили в пресс-службе Дома музыки.

Выступление пройдет в Светлановском зале Дома музыки. Певец представит программу "Besame Mucho", в которую вошли латиноамериканские хиты, итальянские арии и фрагменты мюзиклов.

Пласидо Доминго известен как композитор, написавший десятки хитов для мировых звезд, в числе которых Лучано Паваротти, Майкл Болтон, Дайана Росс, Сара Брайтен, Хосе Каррерас и другие. В качестве продюсера, композитора и певца он принимал участие в записи альбома своего отца – знаменитого тенора Пласидо Доминго – "Amore Infinito" в 2009 году.

Дебют Пласидо в качестве исполнителя состоялся в 2010 году. Его альбом "Songs for Christmas" вышел 3 ноября за день до появления отца на церемонии награждения Latin Grammy Awards в качестве "Персоны года". В 2014-м вместе с Доминго-старшим и Андреа Бочелли участвовал в записи оперы Пуччини "Манон Леско", а в 2016-м выпустил альбом "Latidos", в котором воплотил свою давнюю мечту – исполнил в дуэте с отцом песню "Besame Mucho".

"Я всегда любил петь, но никогда этому профессионально не учился. Конечно, то что я слушал пение отца столько лет, дало мне представление о том, как это должно быть, но в итоге все решают зрители", – цитирует слова Пласидо пресс-служба.

По словам музыканта, его "настоящая профессия — сочинение и продюсирование, а пение – хобби".

Сейчас артист выступает с концертами по всей Европе, а также в США, Мексике, Аргентине, Бразилии и Уругвае.

Для московской публики певец приготовил программу в стиле "classical crossover": латиноамериканские мелодии, болеро и танго будут сочетаться с классическими итальянскими ариями и французским шансоном, и все это в миксе с темами из мюзиклов и хитами разных стран.

Концерт Пласидо Доминго-младшего откроет новый абонемент Дома музыки "Звездные династии", который познакомит слушателей с продолжателями трех знаменитых фамилий — Доминго, Дассен и Иглесиас.