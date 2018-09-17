Монеточка внезапно отменила концерт в Москве

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певица Монеточка внезапно отменила концерт в московском клубе Gipsy, никак не объяснив свое решение, об этом сообщается на странице заведения в Instagram.

"Вынуждены вам сообщить, что @monetochkaliska не выйдет сегодня (16 сентября — прим. ред.) на сцену по причинам известным только ей одной", — говорится в сообщении.

Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) — российская певица, музыкант, композитор и автор песен. В ее творчестве преобладают жанры поп-рок и антифолк, а с конца 2016 года песни стали содержать в себе элементы электронной музыки.

Певица стала популярной благодаря интернету, где выкладывала свои первые музыкальные композиции. Наибольшую популярность приобрели композиции "Каждый раз", "Нимфоманка", "Гоша Рубчинский".