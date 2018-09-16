Беги, Форрест, беги! Десять фильмов для борьбы с осенней хандрой

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Если ненастная погода за окном портит вам настроение, от этого есть проверенное средство — посмотреть какое-нибудь по-настоящему хорошее кино. РИА Новости составило список отечественных и зарубежных фильмов, которые помогут одолеть осеннюю хандру.

"Форрест Гамп"

© Paramount Pictures (1994) Кадр из фильма "Форрест Гамп" © Paramount Pictures (1994) Кадр из фильма "Форрест Гамп"

Трагикомедия Роберта Земекиса об умственно отсталом, но невероятно благородном и жизнелюбивом парне из Алабамы по имени Форрест Гамп вышла на экраны в 1994 году и с тех пор не утратила своего очарования. Фильм, собравший шесть премий "Оскар", стал визитной карточкой актера Тома Хэнкса.

Хотя его герой попадает порой в трагические ситуации, в том числе на войне во Вьетнаме, он всегда остается отзывчивым оптимистом, абсолютным воплощением "американской мечты". Тем, кого осень вгоняет в тоску, пригодится совет мамы Форреста: "Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется".

"Амели"

© Canal+ [fr]/Claudie Ossard Productions/Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, 2001 Кадр из фильма "Амели" © Canal+ [fr]/Claudie Ossard Productions/Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, 2001 Кадр из фильма "Амели"

Французская романтическая комедия Жана-Пьера Жене вышла в прокат в 2001 году и сделала мировой звездой актрису Одри Тоту. Ее героиня Амели Пулен — тихая одинокая девушка с богатым воображением, которая находит радость в самых простых вещах и посвящает себя заботе о чужих людях.

Во многих странах после выхода фильма девочек называли Амели, а парижское кафе "Две мельницы", где по сюжету работает героиня, стало достопримечательностью Монмартра. Помимо трогательных приключений, хандру развеет саундтрек — музыку Яна Тьерсена к этому фильму наверняка слышал каждый.

"Трудности перевода"

© American Zoetrope (2003) Кадр из фильма "Трудности перевода" © American Zoetrope (2003) Кадр из фильма "Трудности перевода"

Один из лучших фильмов Софии Копполы (дочери того самого Фрэнсиса Форда Копполы) не стал хитом в американском прокате в 2003-м, но с годами перешел в разряд классики. При всей ироничности картину сложно назвать комедией. По сюжету известный американский актер, переживающий кризис среднего возраста, приезжает в Токио сниматься в рекламе и случайно знакомится в баре с молодой американкой.

"Трудности перевода" однозначно стоит посмотреть всем поклонникам Билла Мюррея, под которого специально писали сценарий. Также это отличная возможность увидеть юную Скарлетт Йоханссон — на момент съемок актрисе было всего 17 лет, хотя играла она замужнюю выпускницу университета.

"Всегда говори да"

© Heyday Films (2008) Кадр из фильма "Всегда говори да" © Heyday Films (2008) Кадр из фильма "Всегда говори да"

Картина "Всегда говори да" 2008 года с американским комиком Джимом Керри основана на биографической книге британского писателя Денни Уолласа, который провел год, соглашаясь на все. Легко представить, сколько смешных — и не очень — коллизий повлек за собой такой эксперимент.

"1+1"

© Canal+ [fr] (2011) Кадр из фильма "1+1" © Canal+ [fr] (2011) Кадр из фильма "1+1"

Французская комедия 2011 года о необычной дружбе между парализованным богатым аристократом и его чернокожим помощником с криминальным прошлым тоже основана на реальных событиях. Создателям картины удалось рассказать остроумную и жизнеутверждающую историю о том, как два очень непохожих человека помогают друг другу полюбить жизнь. Идеальное сочетание драмы и комедии развеет любую тоску.

"Служебный роман"

Хандрящим ценителям российской классики можно не задумываясь посоветовать любую комедию Эльдара Рязанова. "Служебный роман" был лидером проката 40 лет назад и остается одной из самых любимых лирических комедий советского кино.

История отношений директора крупного учреждения "мымры" Кулагиной и ее незадачливого подчиненного Новоселова сыграна блестящим актерским дуэтом — Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым. А реплики секретарши Верочки в исполнении Лии Ахеджаковой давно разошлись на цитаты.

"Бриллиантовая рука"

© РИА Новости Перейти в фотобанк Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой © РИА Новости Перейти в фотобанк Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой

Еще одному шедевру советской комедии — "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая — в этом году исполняется 50 лет. Отличный повод пересмотреть и посмеяться над эксцентричными выходками контрабандистов Лелика (Анатолий Папанов) и Геши (Андрей Миронов), дурачащих наивного туриста Горбункова (Юрий Никулин). Отдельное удовольствие — музыкальные номера из фильма: "Песня про зайцев" в исполнении Никулина и "Помоги мне" Аиды Ведищевой.

"Тот самый Мюнхгаузен"

© Мосфильм (1979) Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" © Мосфильм (1979) Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"

Двухсерийный телевизионный фильм Марка Захарова по сценарию Григория Горина впервые показали 1 января 1980 года. Картина собрала на экране легендарных актеров — многих, увы, уже нет в живых: Александр Абдулов, Игорь Кваша, Семен Фарада и, конечно, бесподобный Леонид Броневой в роли герцога-модельера.

Сам Мюнхгазуен — одна из редких комедийных ролей Олега Янковского, который не раз благодарил Захарова за то, что тот разглядел в 35-летнем актере грустную ироничность прожившего непростую жизнь героя.

"День радио"

© Централ Партнершип (2008) Кадр из фильма "День радио" © Централ Партнершип (2008) Кадр из фильма "День радио"

Комедийный хит "День радио" вышел десять лет назад. Как и выпущенный годом ранее "День выборов", этот фильм — экранизация успешного спектакля "Квартета И", в которой снялись друзья театральной четверки: ведущий Михаил Козырев, актеры Нонна Гришаева, Максим Виторган и группа "Несчастный случай". Настроения фильму добавляет саундтрек с популярными в нулевые песнями российских рокеров.

"Я худею"

© Droog Drooga (2018) Кадр из фильма "Я худею" © Droog Drooga (2018) Кадр из фильма "Я худею"

Вышедшая весной этого года комедия Алексея Нужного "Я худею" — отличное лекарство для тех, кто решил "заесть" осеннюю хандру. Героиня Александры Бортич целеустремленно худеет ради того, чтобы вернуть любовь молодого человека. Наблюдать за этим интересно вдвойне, если знать, что актриса действительно набрала 20 килограммов и худела в процессе съемок.

Ее партнерами по картине стали инстаграм-звезда и актриса Ирина Горбачева, а также блогер Евгений Кулик. Сергей Шнуров в роли заботливого отца главной героини — само по себе явление забавное.