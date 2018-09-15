Футуристическое здание, напоминающее декорации из фильмов о будущем. Казалось бы, такую архитектуру сложно вписать в московский ландшафт, да еще и в самом центре столицы. Рядом несколько древних церквей, Кремль, открыточные виды набережной.

«Мы все ходим на работу через этот прекрасный парк, через Красную площадь, — рассказывает генеральный директор МКЗ «Зарядье» Ольга Жукова. — Если вы заметили, наш зал почти «врощен» в холм, он находится фактически под землей. Перед архитекторами стояла сложная задача — вписать зал в ограниченное парковое пространство».