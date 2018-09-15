За неделю работы нового московского концертного зала «Зарядье» на этой площадке выступили три выдающихся дирижера: Валерий Гергиев, Михаил Плетнев и Владимир Федосеев. Все они по достоинству оценили уникальную акустику и технологические возможности сцены. РИА Новости побывало в «Зарядье» и узнало, как устроен этот суперсовременный концерт-холл.
Футуристическое здание, напоминающее декорации из фильмов о будущем. Казалось бы, такую архитектуру сложно вписать в московский ландшафт, да еще и в самом центре столицы. Рядом несколько древних церквей, Кремль, открыточные виды набережной.
«Мы все ходим на работу через этот прекрасный парк, через Красную площадь, — рассказывает генеральный директор МКЗ «Зарядье» Ольга Жукова. — Если вы заметили, наш зал почти «врощен» в холм, он находится фактически под землей. Перед архитекторами стояла сложная задача — вписать зал в ограниченное парковое пространство».
Зал составляет единое целое с парком. Внимательный посетитель заметит, что рисунок гранитных плит на полу в фойе повторяет мощение дорожек на улице.Огромные застекленные пространства, отсутствие прямых углов и ощущение воздуха — вот, пожалуй, первые и главные впечатления от этого современного комплекса.
За неделю в «Зарядье» выступили лучшие дирижеры современности. Еще до открытия акустические репетиции проводил Михаил Плетнев с Российским национальным оркестром. Он же вышел на новую сцену во второй день после открытия.
Первый вечер отдали Валерию Гергиеву и оркестру Мариинского театра. Свой концерт дал и Большой симфонический оркестр под управлением Владимира Федосеева. Каждый маэстро использовал возможности площадки по-своему.
«В нашем зале многое осуществлено впервые, — говорит заместитель начальника отдела механизации МКЗ "Зарядье" Сергей Саенко. — Сцена почти полностью трансформируется. Она состоит из 23 сегментов, каждый из которых можно поднимать от нуля почти до полутора метров. Конфигурация может быть любой».
Дирижер, подобно режиссеру, выстраивает звук. Лучше всего это слышно во время симфонического оркестра.
«Владимир Федосеев предпочел более традиционный вариант — почти ровный пол, – продолжает Сергей Саенко. – Валерий Гергиев для своего концерта поднял хоровые ряды, а ударную группу опустил. Для Михаила Плетнева я передвигал уровни очень аккуратно, по пять сантиметров».
«Разная высотность сцены служит дополнительной окраской, ее можно выстраивать под конкретное произведение. Например, можно подчеркнуть звучание хора или группы духовых инструментов», — делится впечатлениями Денис Теннов, инженер аудиовидеокомплекса.
Специалист отмечает, что выстраивая звук, Валерий Гергиев пошел по пути яркости и контрастов, остальные оркестры прозвучали мягче.
Судя по отзывам, исполнители чувствуют себя в новом зале комфортно. Дважды за минувшую неделю на эту сцену вышел пианист Даниил Трифонов.
«Здесь очень красиво — и снаружи, и внутри. И акустика, конечно, шикарная. Я очень рад, что в Москве появился такой зал. Я выступал на открытии и дал один сольный концерт. Всех музыкантов прекрасно слышно, и тебе ясно, как звук ведет себя в помещении», — рассказал музыкант.
Зал «Зарядья» уникален, ничего подобного по технологическому наполнению и масштабу в России больше нет. Перед сценой при необходимости может появиться оркестровая яма. Впрочем, практически весь зал способен измениться.
«Балкон над сценой трансформируется, кресла задвигаются под свою же площадку, — продолжает показывать Сергей Саенко. — Все это опускается вместе с акустической раковиной, и таким образом получается ровный пол. Можно сделать арьерсцену, можно, например, поставить хоры».
Такая же технология применяется и в зрительном зале: при трансформации большинство кресел просто складываются и уходят под пол.
Особая гордость создателей — акустика «Зарядья». Проектом занималась японская компания Nagata Acoustics, которая создавала Эльбскую филармонию в Гамбурге, Парижскую филармонию, концертный зал Мариинского театра и Disney Concert Hall в Лос-Анджелесе.
Для акустических работ построили макет в масштабе 1:10, который теперь можно увидеть в одном из фойе. Уменьшенный зрительный зал наполнили фигурами — так изучали, каким будет звучание.
«Зал отделан разными породами дерева, выбор зависел от конкретных задач, — говорит Ольга Жукова. — На стенах — панели из красного дерева махагони, кресла сделаны из американской вишни и ткани, которая отражает, а не поглощает звук. Сцена покрыта аляскинским кедром, паркетная доска — из дуба. Использовали не самые простые породы: все они мягкие. Но специалисты посчитали, что все это нужно для хорошего звука».
В отличие от обычных концертных площадок, в «Зарядье» зрительные места расположены по всему периметру зала, даже над сценой. Несмотря на это, слышимость везде прекрасная.
«На первых акустических тестах мы ходили по разным зрительским зонам и проводили замеры громкости, смотрели частотные характеристики, — рассказывает Денис Теннов. — Все звучит равномерно. Есть свои нюансы, но они скорее психологические: с каких-то мест в зале больше слышно определенную группу инструментов. Это дает зрителям простор для экспериментов. Выбирая разные места, они могут услышать немного разные окраски оркестра».
Новая площадка ориентирована на классическую музыку, это филармонический зал с живым звуком, как подчеркивает генеральный директор.
«Вместе с нашими коллегами из Филармонии, Консерватории или Дома музыки мы делаем одно дело: боремся за то, чтобы больше слушателей приходило на классическую музыку, — говорит Ольга Жукова. — Но мы предлагаем другой подход: у нас современная урбанистическая площадка — и нам хотелось иначе на все посмотреть».
В ближайшее здесь пройдет фестиваль музыки Рахманинова. Программу выстроили по хронологическому принципу, и по-своему постарались скомбинировали разные коллективы исполнителей. Помимо большого, в «Зарядье» есть и малый зал – там будут проходить концерты камерной музыки и лекции.
«Хочется, чтобы с этой площадкой росли и взрослели новые исполнительские и композиторские имена. Мы пока не знаем, как примут слушатели, — будем экспериментировать», – заключает Ольга Жукова.
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