МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Старейший оперный фестиваль в финском Савонлинна 14 сентября откроет 243-й сезон Большого театра на Новой сцене спектаклем "Отелло", сообщили в четверг на пресс-конференции, посвященной открытию гастролей оперного фестиваля.

История сотрудничества фестиваля в Савонлинна с Большим театром насчитывает более 15 лет. Начало было положено полномасштабными гастролями балетной труппы ГАБТа со спектаклями "Лебединое озеро" и "Дон Кихот". В 2006 году началось оперное сотрудничество – фестиваль в Савонлинна привез в Большой оперу "Всадник" современного финского композитора Аулиса Салоинена. А в следующем году две оперные постановки ГАБТа — "Борис Годунов" Мусоргского и "Дети Розенталя" Десятникова были показаны на фестивальной сцене.

"Последняя поездка Большого театра на фестиваль в Савонлинна была в год столетия независимости Финляндии. Тогда были представлены две оперы Чайковского — "Евгений Онегин" в концертном исполнении и "Иоланта", на которой присутствовали два президента России и Финляндии. На вашем фестивале удивительная атмосфера и не только потому, что он проходит в таком замечательном месте — старинном замке, удивительная своими зрителями, которые собираются на ваш фестиваль и каждый день заполняют зал на две тысячи мест", — сказал генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

По его словам, савонлиннский фестиваль — один из ведущих музыкальных фестивалей, и ГАБТ с удовольствием принимает его спектакль "Отелло" у себя, театр сделает все, для того, чтобы всем было здесь удобно работать.

"Приглашение Большого театра очень важно для нас. Оно свидетельствует о признании фестиваля и является удачным продолжением нашего долгосрочного сотрудничества", — сказал в свою очередь художественный руководитель фестиваля Йорма Силвасти.

В спектаклях, которые будут показаны в Москве, заглавную партию исполнит Карл Таннер, известный американский тенор, выступавший в Большом театре в роли Калафа в опере Пуччини "Турандот". В роли Дездемоны выступит сопрано Марина Коста-Джексон, удостоенная многих громких титулов. Постоянный участник Савонлиннского фестиваля выдающийся финский баритон Элия Фаббиан поет партию Яго. В спектаклях также участвует хор СОФ, оркестр и детский хор Большого театра.

За дирижерским пультом — маэстро Антонелло Аллеманди (Италия), признанный интерпретатор итальянской музыки, дирижировавший в Большом "Богемой" и "Турандот".

Постановка "Отелло" была осуществлена в партнерстве с французским фестивалем "Хорегии Оранжа", в рамках которого и состоялась премьера в 2014 году. В крепости Олавинлинна, где обычно проходят спектакли финского фестиваля, опера "Отелло" впервые была показана в год празднования 400-летия со дня рождения Шекспира (2016).

В Москве фестиваль в Савонлинна покажет спектакль "Отелло" 14 и 15 сентября.