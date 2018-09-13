Forbes назвал самого высокооплачиваемого рэпера в 2018 году

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американский рэпер Шон Кори Картер, известный как Jay-Z, возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов в хип-хоп стиле в 2018 году по версии журнала Forbes.

Эксперты проанализировали доходы исполнителей с июня 2017 года по июнь 2018 года, основываясь на данных системы маркетинговых исследований Nielsen SoundScan, отраслевого издания Pollstar, компании Songkick, музыкального сайта Bandsintown, Американской ассоциации звукозаписывающих компаний и интервью с менеджерами, юристами и многими из самих музыкантов.

Рейтинг включает данные годового дохода музыкантов от гастролей, продаж записей, трансляций и так далее, но без учета налогов.

Эксперты подсчитали, что в данный период времени Jay-Z заработал порядка 76,5 миллиона долларов. За этот год он поднялся на вершину рейтинга благодаря выходу первого студийного альбома музыканта совместно с его супругой Бейонсе под названием Everything Is Love.

На втором месте находится американский рэпер Шон Комбс, известный под сценическими псевдонимами Пафф Дэдди или Дидди, который пополнил свой счет за этот год на 64 миллиона долларов. Третье место в рейтинге занял американский хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар с 58 миллионами долларов.

Также в первой десятке оказались канадский исполнитель Drake (четвертое место, 47 миллионов), музыкант J. Cole (пятое место, 35,5 миллиона), шестое место (35 миллионов) разделили американский рэпер и продюсер Dr. Dre и хип-хоп исполнитель Nas, на восьмом месте певец Pitbull (32 миллиона), на девятом артист Future и десятку замыкает Канье Уэст (27,5 миллиона).