В Тель-Авиве пройдет конкурс "Евровидение-2019" 14, 16 и 18 мая

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая, сообщается на сайте организатора.

"64-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Expo Tel Aviv в Израиле во вторник 14 мая, четверг 16 мая и субботу 18 мая 2019 года", — говорится в заявлении.