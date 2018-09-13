В Мосгордуме осудили действия людей, устроивших погром на выставке Слонова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Московской городской Думы по безопасности Инна Святенко осудила людей, испортивших работы художника Василия Слонова на выставке в Москве, и выразила надежду, что столичные правоохранители привлекут виновных к ответственности.

Ранее в среду неизвестные облили краской объекты выставки Василия Слонова "Небесный Иерусалим", выставленные в галерее "11.12" на Винзаводе в Москве. Позже директор галереи Александр Шаров сообщил, что галерея будет подавать иски о возмещении ущерба в отношении людей, испортивших работы.

"Вандализм — это социально опасное явление, недопустимое в современном обществе. К такого рода преступлениям нужно относиться серьезно. Я уверена, что правоохранительные органы Москвы предпримут все возможное для того, чтобы участники и организаторы этих беспорядков были привлечены к ответственности", — сказала Святенко.

Депутат также подчеркнула, что пристрастия или разногласия в искусстве не должны приводить "к агрессивным выпадам и разрушениям".

Выставка Слонова "Небесный Иерусалим" открылась во вторник. Как сообщали организаторы, это "художественная материализация размышлений автора о судьбах мира в целом, и о кривой судьбе русской цивилизации, в частности". Слонов в проекте приходит к выводу, что "историческое бытие любого народа, любой нации не стоит выеденного яйца, если оно не штурмует Небесный Иерусалим".