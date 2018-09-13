Выставка Василия Слонова на Винзаводе продолжает работу после погрома

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Экспозиция "Небесный Иерусалим" художника Василия Слонова в галерее "11.12" на Винзаводе, часть экспонатов которой была испорчена в среду, продолжает работать, сообщил РИА Новости в четверг директор галереи Александр Шаров.

В среду четверо мужчин и одна женщина облили работы Василия Слонова краской. Шаров сообщил РИА Новости, что будет подавать иск о возмещении ущерба.

"У нас дело в процессе, мы подали заявление на причинение материального ущерба работам Василия Слонова и о моральном ущербе. Заявление написали я, художник и сотрудница, которая пострадала. Мы ждем возбуждения уголовного дела в отношении этих людей, которые устроили погром, тем более что они публично заявили о своей причастности к срыву выставки… Они не добьются того, чего хотели. Выставка будет продолжать работу", — сказал Шаров.

Он отметил, что сейчас в галерее стоит едкий запах из-за краски, поэтому сотрудникам и посетителям потребуются респираторы.

Выставка Слонова "Небесный Иерусалим" открылась во вторник. Как сообщали организаторы, это "художественная материализация размышлений автора о судьбах мира в целом, и о кривой судьбе русской цивилизации, в частности". Слонов в проекте приходит к выводу, что "историческое бытие любого народа, любой нации не стоит выеденного яйца, если оно не штурмует Небесный Иерусалим".