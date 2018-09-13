В Екатеринбурге стартовал Евразийский фестиваль современного искусства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Третий Евразийский фестиваль современного искусства (ЕФСИ), на котором представлено более тысячи произведений, стартовал в четверг в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики губернатора региона.

"У нас представлены 74 автора из 23 городов России. Впереди — четыре насыщенных дня форумной программы – открытые лекции, семинары, мастер-классы, творческие встречи", – приводятся в сообщении слова организатора ЕФСИ Марины Линкер.

Так, в четверг на ЕФСИ пройдет День искусства, в течение которого посетителей ждут мастер-классы известных художников и авторские встречи с ними. День архитектуры и дизайна состоится в пятницу, а в субботу будет организован День молодежи, включающий в себя музыкальную, театральную, поэтическую и танцевальную программу от молодых авторов-исполнителей из Екатеринбурга и Москвы. В заключительный день работы ЕФСИ, в воскресенье, на площадке фестиваля пройдет День семьи, в программе которого будут представлены различные активности для детей.

"Замечательно, что в Екатеринбурге и Свердловской области есть возможность для творческого развития художников. Прекрасно, что у художников и зрителей появляется уникальное пространство для общения. Ведь нам всегда интересно, какие эмоции и чувства владели автором, когда он приступал к работе над произведением, всегда интересно заглянуть в творческую лабораторию, мастерскую художника, а фестиваль дает эту уникальную возможность", – цитирует департамент заместителя министра культуры Свердловской области Сергея Радченко.

По словам организаторов Евразийского фестиваля современного искусства, мероприятия такого масштаба положительно влияют на имидж Екатеринбурга как претендента в борьбе за право принять всемирную выставку ЭКСПО-2025.

"Мы с большим удовольствием и сознательно поддержали этот проект, поскольку он стал уже не региональным, не городским и даже не межрегиональным, а всероссийским масштабным культурным проектом", – приводятся в сообщении слова руководителя представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге Константина Пудова.

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