Роскомнадзор пообещал проверить клип Ibiza в случае его появления в СМИ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Роскомнадзор проведет анализ на предмет распространения материалов с нецензурной лексикой, если клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню Ibiza появится в редакционных материалах СМИ, пока он вышел на YouTube, который зарегистрированным СМИ не является, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости в среду, что этот "клип снят свободно, без обычных для телеканалов редакторских ограничений и с демонстративным нарушением требований Роскомнадзора по лексике".
"В случае размещения данного клипа в редакционных материалах СМИ, Роскомнадзором будет проведен соответствующий анализ, в том числе на предмет распространения материалов, содержащих нецензурную брань", — отметили в пресс-службе РКН.
"Оценка содержания музыкальных клипов в полномочия Роскомнадзора не входит", — подчеркнули в ведомстве.