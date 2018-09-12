Роскомнадзор пообещал проверить клип Ibiza в случае его появления в СМИ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Роскомнадзор проведет анализ на предмет распространения материалов с нецензурной лексикой, если клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню Ibiza появится в редакционных материалах СМИ, пока он вышел на YouTube, который зарегистрированным СМИ не является, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Юмористический клип Баскова и Киркорова об их якобы вражде появился на YouTube 8 сентября и собрал за выходные более 5,8 миллиона просмотров. В ролике также снялись музыкант Сергей Шнуров, певец Валерий Леонтьев, телеведущий Андрей Малахов и шоумен Гарик Харламов.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости в среду, что этот "клип снят свободно, без обычных для телеканалов редакторских ограничений и с демонстративным нарушением требований Роскомнадзора по лексике".

В пресс-службе Роскомнадзора на запрос РИА Новости отметили, что в соответствии со своими полномочиями ведомство "следит за исполнением требования о запрете использования ненормативной лексики в материалах зарегистрированных средств массовой информации", данный запрет содержится в ст. 4 закона "О СМИ". Однако в ведомстве также напомнили, что YouTube (где размещен данный клип) зарегистрированным СМИ не является.

"В случае размещения данного клипа в редакционных материалах СМИ, Роскомнадзором будет проведен соответствующий анализ, в том числе на предмет распространения материалов, содержащих нецензурную брань", — отметили в пресс-службе РКН.

"Оценка содержания музыкальных клипов в полномочия Роскомнадзора не входит", — подчеркнули в ведомстве.