Голодец рассказала, сколько средств потребуется на проект "Культура"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. На национальный проект "Культура" в течение шести лет потребуется 104 миллиарда рублей, заявила в интервью РИА Новости "на полях" ВЭФ вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"На реализацию национального проекта "Культура" — 104 миллиарда", — заявила Голодец.

По ее словам, в первую очередь национальный проект нацелен на развитие культуры в регионах.

"И здесь особым приоритетом является поддержка тех населенных пунктов, где сегодня, к сожалению, вообще нет нормальных точек, где люди могут смотреть кино, куда могут приезжать коллективы, где дети могут заниматься в кружках, секциях. Поэтому это создание прежде всего клубной сети, это формирование небольших кинотеатров, то есть поддержка регионов в приобретении необходимой аппаратуры для того, чтобы современное кино, современные произведения искусства были доступны в регионах", — рассказала вице-премьер.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.