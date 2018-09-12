Путин поздравил с юбилеем актрису Татьяну Доронину

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя МХАТ имени М.Горького Татьяну Доронину с юбилеем, отметив ее самобытный талант, сообщает пресс-служба президента РФ.

Народная артистка СССР родилась 12 сентября 1933 года.

"Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде артистов, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь. Благодаря исключительной самоотдаче, подвижничеству, яркому и самобытному таланту Вам удалось создать глубокие драматические образы, ставшие подлинными шедеврами отечественного театрального искусства и кинематографа", — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Президент отметил, что "Доронинский стиль" — это всегда работа настоящего мастера.

Татьяна Доронина — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, народная артистка СССР, в настоящее время — худрук МХАТ имени Горького.