Полина Агуреева выступит в главной роли в премьере "Мастер и Маргарита"

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Звезда театра и кино Полина Агуреева сыграет Маргариту в спектакле по знаменитому роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", премьера которого состоится на Новой сцене Мастерской Петра Фоменко в среду, сообщили в пресс-службе театра.

Агуреева выступит в премьере "Мастер и Маргарита" в двух ипостасях: актрисы – она исполнит главную роль — и сорежиссера Федора Малышева, который тоже актер "Мастерской" и в этом спектакле играет Коровьева. Вместе они и создавали этот спектакль.

Для Малышева "Мастер и Маргарита" — третья режиссерская работа. Дебютировал он моноспектаклем "Смешной человек" по рассказу Достоевского, а затем поставил карнавальную мениппею "…Души" по произведениям Гоголя. И вот теперь спектакль по роману Булгакова, жанр которого определил как "московский шабаш в двух частях с одним разоблачением".

"Очень был большой соблазн охватить весь роман, но, конечно, пришлось сокращать, потому что все невозможно, — сказал РИА Новости Малышев. — В построении самого романа Булгакова, как мне кажется, есть эклектика. Там много разных тем – духовная, условно ее назовем, фантастическая – мистическая и любовная лирическая. Мне было очень важно сохранить это построение. Все происходит одновременно – я пытался добиться, чтобы в тканях спектакля было ощущение, что нет прошлого и настоящего, что все происходит одновременно, как в романе".

По словам режиссера, главный акцент в спектакле на Маргарите. "Потому что эта история про то, как трудно сохранить любовь и истинную веру в творчестве. Очень трудно и, порой, нужно продать душу дьяволу, чтобы сохранить что-то настоящее в этом ненастоящем мире", — отметил Малышев.

Все, по словам режиссера, происходит в Москве – не в той, о которой писал Булгаков, и не в сегодняшней, а в Москве вообще. Как говорил Воланд, "Москва изменилась, а люди все те же…" На вопрос, трудно ли работать вместе двум режиссерам, Малышев признался, что сложно, но подчеркнул, что они с Полиной "по одну сторону, но каждый чувствует и видит это очень по-своему. Получалось – договаривались, не получалось – кто-то уступал".

Вместе с режиссерами над постановкой работали: сценография и свет – Владислав Фролов, автор костюмов – известный художник Павел Каплевич, пластика — Наталья Шурганова.

В спектакле заняты: Полина Агуреева, Томас Моцкус, Алексей Колубков, Галина Кашковская, Дмитрий Захаров, Дмитрий Рудков, Игорь Войнаровский, Федор Малышев, Владимир Топцов, Павел Яковлев, Владимир Свирский, Анатолий Анциферов, Михаил Крылов, Иван Верховых и другие.