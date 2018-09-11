В короткий список литературной премии "Ясная Поляна" вошли три романа

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Роман Марии Степановой "Памяти памяти", "Прыжок в длину" Ольги Славниковой и "Праздник лишних орлов" Александра Бушковского вошли в короткий список литературной премии "Ясная Поляна", объявили члены жюри на пресс-конференции во вторник.

Премия "Ясная Поляна" учреждена в 2003 году по инициативе музея-усадьбы Льва Толстого.

"Сегодня мы объявим короткий список номинации "Современная русская проза" премии "Ясная Поляна". Это было нечто тяжелое — 43 автора были в длинном списке… В этом году жюри приняло впервые решение: короткий список будет очень коротким. В нем всего три книги", — сказал председатель жюри награды, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

В короткий список "Ясной Поляны" вошел роман "Памяти памяти" Марии Степановой, "Прыжок в длину" Ольги Славниковой и "Праздник лишних орлов" Александра Бушковского.

Член жюри Павел Басинский отметил, что длинный список был очень неоднородным. При этом по нему можно проследить тенденцию, которая главенствует сейчас в литературе — авторы предпочитают писать семейные саги. Другую тенденцию отметил Владислав Отрошенко: по его мнению, в литературе наступила эпоха героя.

"Героя невозможно создать из головы или выкопать из реальности. Это удивительная субстанция, которая не принадлежит ни реальности целиком, ни воображению. Он рождается на стыке. Настоящий писатель высекает героя", — пояснил член жюри.

Призовой фонд премии "Ясная Поляна" в 2018 году составил 6,2 миллиона рублей. Лауреат премии в номинации "Современная русская проза" получит 3 миллиона рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой миллион рублей.