"Союзмультфильм" посвятит Успенскому новую картину, заявила Слащева

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Новая картина "Союзмультфильма" будет посвящена писателю Эдуарду Успенскому, сообщила в интервью РИА Новости на ВЭФ председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"У нас закончен новый, совсем короткий мультфильм, который называется "Переезд". Он рассказывает о переезде студии из старого здания на Новослободской, где студия сидела больше 50-ти лет, в новое здание на улице Академика Королева… Весь мультфильм посвящен памяти Успенского, весь он рассказывается от имени Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк… То, что было куклами, в этом мультфильме сделано в 3D. Мы скоро презентуем этот мультфильм и вывесим это в интернете. В самом начале мы говорим: памяти Эдуарда Успенского", — сказала Слащева.

По ее словам, студия хочет продолжать создавать мультфильмы по произведениям Успенского.

"Мы успели урегулировать с ним вопросы все, с его семьей и юристами, сейчас мы находимся в контакте. У нас даже были мысли, еще при жизни его, о том, чтобы экранизировать несколько его неэкранизированных книг", — добавила Слащева.

Один из самых известных современных детских писателей России, автор произведений "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", по которым созданы всеми любимые мультфильмы, писатель Эдуард Успенский ушел из жизни 14 августа на 81-м году жизни в своем загородном доме. Известно, что в последнее время писатель страдал от онкологического заболевания.

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