Никита Михалков попал в больницу, пишут СМИ

Режиссер, руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выступает на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве. 11 декабря 2017

Режиссер, руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выступает на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве. 11 декабря 2017

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российский режиссер, актер и продюсер Никита Михалков попал в больницу. Об этом каналу "360" рассказал его коллега, художник и драматург Александр Адабашьян.

"Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится", — сказал артист.

По его словам, Михалков получил "малоприятную травму спортивного свойства".

Никита Михалков родился в Москве в семье известного детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Натальи Кончаловской. Его дед по материнской линии — художник Петр Кончаловский, а прадед — известный русский художник Василий Суриков.