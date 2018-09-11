Московский Театр наций открывает новый сезон спектаклем "Театр чудес"

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Первой премьерой нового сезона в Театре наций станет спектакль Дениса Букурадзе "Театр чудес" по интермедии Мигеля де Сервантеса, премьера которого состоится 11 сентября.
Для своего дебюта на столичной сцене Букурадзе выбрал три интермедии Сервантеса, сквозной темой которых стала любовь.
"Спектакль "Театр чудес" для меня – вторая часть триптиха о любви. Первая, наш новокуйбышевский "Корабль дураков", была посвящена любви плотской. Сервантес – это любовь от пояса до шеи, там, где сердце и поэзия", — сказал режиссер накануне премьеры.
По словам режиссера, чудес в спектакле будет много, но не технических. "Мы в этом спектакле делаем ставку не на машинерию, а на актера. Он и есть настоящее чудо в театре", — заявил Букурадзе.
В спектакле заняты Юлия Букурадзе, Елена Горина, Сергей Поздняков, Рустам Ахмадеев, Данила Россомахин, Андрей Фомин, Алексей Калинин, Анна Гусарова, Анна Рудь и Георгий Иобадзе.
Премьерные показы пройдут 11, 12 и 13 сентября.