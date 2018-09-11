Московский Театр наций открывает новый сезон спектаклем "Театр чудес"

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Первой премьерой нового сезона в Театре наций станет спектакль Дениса Букурадзе "Театр чудес" по интермедии Мигеля де Сервантеса, премьера которого состоится 11 сентября.

"Театр чудес" — режиссерский дебют Букурадзе, выступившего в этой работе в качестве постановщика и автора сценической версии. Этого режиссера московский зритель знает, как постоянного участника "Золотой маски" и Фестиваля театров малых городов России. Спектакли новокуйбышевского театра-студии "Грань", который возглавляет Букурадзе, неоднократно выигрывали гран-при этого фестиваля и как призеры игрались на сцене Театра наций.

Для своего дебюта на столичной сцене Букурадзе выбрал три интермедии Сервантеса, сквозной темой которых стала любовь.

"Спектакль "Театр чудес" для меня – вторая часть триптиха о любви. Первая, наш новокуйбышевский "Корабль дураков", была посвящена любви плотской. Сервантес – это любовь от пояса до шеи, там, где сердце и поэзия", — сказал режиссер накануне премьеры.

По словам режиссера, чудес в спектакле будет много, но не технических. "Мы в этом спектакле делаем ставку не на машинерию, а на актера. Он и есть настоящее чудо в театре", — заявил Букурадзе.

В спектакле заняты Юлия Букурадзе, Елена Горина, Сергей Поздняков, Рустам Ахмадеев, Данила Россомахин, Андрей Фомин, Алексей Калинин, Анна Гусарова, Анна Рудь и Георгий Иобадзе.

Премьерные показы пройдут 11, 12 и 13 сентября.