"Собибор" выдвинули на "Оскар"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Картина "Собибор" Константина Хабенского о восстании в нацистском лагере смерти представит Россию на кинопремии "Оскар" в 2019 году, сообщили РИА Новости в российском оскаровском комитете.
Фильм основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках — русском, польском, немецком, нидерландском и идише.
Выход киноленты был приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти, располагавшегося на территории Польши.
Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину показали в Берлине.