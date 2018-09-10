"Собибор" выдвинули на "Оскар"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Картина "Собибор" Константина Хабенского о восстании в нацистском лагере смерти представит Россию на кинопремии "Оскар" в 2019 году, сообщили РИА Новости в российском оскаровском комитете.

"Собибор" выдвинут большинством голосов. Назывались и "Довлатов", и "Лето", но понятно, что на "Оскар" выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию", — сказал РИА Новости член комитета, продюсер Александр Роднянский.

Фильм основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках — русском, польском, немецком, нидерландском и идише.

Главную роль в "Собиборе" исполнил Константин Хабенский, выступивший впервые как режиссер. В картине также снимались Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие. Продюсерами фильма стали Эльмира Айнулова, Глеб Фетисов и Мария Журомская.

Выход киноленты был приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти, располагавшегося на территории Польши.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину показали в Берлине.