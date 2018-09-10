Компания Netflix приобрела права на сериал "Хождение по мукам"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Права на показ сериала "Хождение по мукам" по одноименному роману Алексея Толстого купила компания Netflix, сообщила пресс-служба канала НТВ.
Вайнштейн отметил важность того, что "зарубежные игроки уровня Netflix готовы вступать с НТВ в серьёзные коммерческие отношения, открывающие широкие возможности для развития направления международной дистрибуции".
Экранизация романа Алексея Толстого "Хождение по мукам" была приурочена к 100-летию Октябрьской революции, и её премьера состоялась год назад в Каннах в рамках MIPCOM. "Проект был так же приобретён греческим телеканалом ERT3. Также на данный момент ведутся переговоры о приобретении прав на показ сериала в более чем в десяти странах", — сообщила пресс-служба.