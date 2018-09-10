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Культура

"Гоголь-центр" объявил свои планы на сезон

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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВывеска на здании Гоголь-центра. Архивное фотоВывеска на здании Гоголь-центра. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. "Гоголь-центр" объявил свои планы на сезон 2018-2019, в рамках которого планирует выпустить семь новых спектаклей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Фрагмент афиши на здании театра Гоголь-центр. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Гоголь-центр" представит премьеру спектакля "Две комнаты"
Открыл "Гоголь-центр" свой новый сезон радикально обновленной версией спектакля Кирилла Серебренникова по фильму Ларса фон Триера "Идиоты". Это один из самых успешных спектаклей театра, участник Авиньонского фестиваля и берлинского Find. В спектакле действие переносится в современную Москву, а манифест "Догмы" переведен на язык театра.

"Я думаю, предстоящий год будет для нас непростым, но плодотворным. И мы сохраним рабочее состояние труппы и всего театра в том качестве и художественном состоянии, которое было заложено Кириллом Серебренниковым при создании "Гоголь-центра", — цитирует слова директора Алексея Кабешева пресс-служба.

Кабешев выразил благодарность всем сотрудникам театра за силы, мужество и самоотдачу. "И, конечно, наших зрителей за поддержку и любовь. Надеюсь, что уже в этом сезоне, 6-ю годовщину "Гоголь-центра" мы будем отмечать вместе с Кириллом", — подчеркнул директор.

До конца 2018 года "Гоголь-центр" планирует выпустить две премьеры. Это "Мизантроп" Мольера в постановке латышского режиссера Элмара Сенькова (перевод Дмитрия Быкова). В спектакле заняты молодые звезды театра, в роли Альцеста – Александр Горчилин. Первые показы пройдут 5 и 6 декабря.

Вторая новая работа – "Барокко", музыкальный манифест. Автор – Кирилл Серебренников, хореограф – Евгений Кулагин. Это масштабный мультижанровый проект "Гоголь-центра". Шедевры Генделя, Монтеверди, Перселла, Рамо, Люлли, Вивальди, Баха и других известных барочных композиторов исполнят артисты театра и певцы молодежной программы Большого театра. В спектакле будут звучать тексты французских философов и кинематографистов конца 60-х ХХ века. А сцены из фильмов "Забриски-пойнт" Микеланджело Антониони и "Красота по-американски" Сэма Мендеса станут частью представления.

В следующем году первой премьерой станет спектакль "Петровы в гриппе и вокруг него" в постановке Дениса Азарова по роману Алексея Сальникова, ставшего настоящей сенсацией и победителем книжных фестивалей и литературных премий прошлого года. Петровы – обычная семья с обычной фамилией, ничем не выделяющаяся из повседневной серости. Петровы – представители всего самого усредненного. Но если приглядеться к этой жизни, то выяснится, что их взаимоотношения и проблемы выходят за рамки обыденного.

Новой работой сезона станет спектакль "Боженька" по пьесе Валерия Печейкина в постановке Никиты Кукушкина. Это режиссерский дебют Кукушкина в рамках лаборатории театра по исследованию современных текстов. "Боженька" — "комедия для детишек и взросленьких". Хотя герои спектакля и носят детские имена – Мышонок, Котенок, Журавлик – вопросы, которые поднимаются, самые взрослые.

Состоится также премьера спектакля по пьесе Мартина Макдонаха "Палачи". Адаптация русского текста Кирилла Серебренникова. Эта пьеса – главное открытие Лондонской и Нью-Йоркской сцены сезона 2016/17 года. "Палачи" награждены премией Лоуренса Оливье, The Evening Standard Theatre Awards и других в номинации "Лучшая новая пьеса". В создании постановки участвуют – Кирилл Серебренников, Евгения Добровольская и Николай Симонов.

Также состоится премьера нового спектакля хореографа Евгения Кулагина, латышского режиссера Владислава Наставшева и театральный дебют российского кинорежиссера Жоры Крыжовникова.

Продолжит работу лаборатория по исследованию современных текстов – на Малой сцене начинаются репетиции спектакля-посвящения писателю Юрию Мамлееву. Театр также начинает проект "Гоголь-текст", в рамках которого пьесы, лекции, документальные материалы, статьи, связанные с репертуаром театра, выйдут в виде книги. Первые будут посвящены спектаклям – "Идиоты", "Братья", "Страх".

"Гоголь-центр" в этом сезоне будет много гастролировать, как по России, так и в мире, и отправится в Баку, Берлин, Гамбург, Авиньон, Дубровник, Нью-Йорк.

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