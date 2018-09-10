Мариинский театр откроет 236-й сезон оперой "Царская невеста"

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Петербургский Мариинский театр открывает 236-й сезон одной из ярких премьер прошедшего ХХVI международного фестиваля "Звезды белых ночей" — оперой Николая Римского-Корсакова "Царская невеста".

Постановку, которая будет показа в понедельник на сцене Мариинского-2, осуществил режиссер Александр Кузин. В главных партиях: Станислав Трофимов, Михаил Колелишвили, Юлия Маточкина. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев.

В этот же день концертом одного из самых востребованных пианистов своего поколения, обладателя премии Grammy Даниила Трифонова откроется новый сезон в концертном зале "Мариинки". В программе вечера: Andante favori и соната для фортепиано №18 Бетховена, "Пестрые листки" и Presto passionate Шумана, соната №8 Прокофьева.

Во вторник Трифонов выступит в сопровождении симфо6нического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева – прозвучат концерт для фортепиано с оркестром №5 Бетховена и симфония №6 Малера.

Историческая сцене "Мариинки" откроет свой сезон 29 сентября балетом Чайковского "Лебединое озеро" в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова в редакции Константина Сергеева. В главных партиях Екатерина Кандаурова, Тимур Аскеров и Андрей Ермаков.

Одним из первых событий нового сезона станет российская премьера оперы современного китайского композитора Тан Цзяньпина "А зори здесь тихие" по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. На сцене Мариинского —2 постановку представит крупнейший в Китае музыкальный театр – Национальный центр исполнительского искусства. Спектакли пройдут 11 и 12 сентября.