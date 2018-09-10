Новые серии "Возвращения в Простоквашино" покажут на ТВ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Новые серии "Возвращения в Простоквашино" покажут на телеканале "Карусель", сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. На данный момент зрителям показали шесть серий проекта.

"Десятого сентября новое "Простоквашино" появится в ТВ-эфире – вышедшие ранее серии покажет телеканал "Карусель", — говорится в сообщении пресс-службы.

В "Возвращении в Простоквашино" пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.