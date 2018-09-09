БДТ имени Товстоногова выпустит восемь премьер в новом сезоне

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова в Санкт-Петербурге в новом сезоне выпустит восемь премьер и отметит свое 100-летие, рассказал в воскресение на сборе труппы худрук БДТ Андрей Могучий.

101-й сезон БДТ – это восемь премьер в постановке российских и европейских режиссеров, насыщенная гастрольная программа и грандиозный праздник по случаю векового юбилея "театра героической трагедии, романтической драмы и высокой комедии", как называли БДТ его основатели – писатель Максим Горький, актриса Мария Андреева и первый художественный руководитель, поэт Александр Блок.

"Сезон 2018/19 – особенно важный для БДТ. В феврале мы отпразднуем столетие театра, который еще тогда, в 1919 году, был задуман как прогрессивное место, соединяющее в себе и бесценное наследие прошлого, и тесную связь с современным миром. Для нас очень важно продолжать быть таким театром, открытым человеку, открытым миру", — сказал Могучий.

В этом сезоне Константин Богомолов поставит в БДТ спектакль "Слава" по одноименной пьесе Виктора Гусева. Известный европейский режиссер Люк Персеваль выпустит постановку "ROMEO&JULIET, или Милосердная земля", Андрей Могучий представит "Три толстяка. Эпизод 7" по мотивам произведений Юрия Олеши.

Алиса Фрейндлих выступит в главной роли в спектакле "Волнение" в постановке Ивана Вырыпаева. Публике представят оперу "52" композитора и режиссера Александра Маноцкова по произведениям Льва Рубинштейна, режиссер Евгения Сафонова поставит спектакль "Аустерлиц" по одноименному роману Винфрида Зебальда, и Роман Мархолиа представит свою работу по одноименному роману Эмиля Ажара "Жизнь впереди". В главной роли выступит Светлана Крючкова.

БДТ будет много гастролировать. Спектакли "Эрендира" и "Эдип в Коломне" покажут в Алма-Ате. В 2019 Год театра откроется в Москве большими юбилейными гастролями театра со спектаклями Могучего "Алиса", "Пьяные", "Гроза". Этот проект фестиваля "Золотая Маска" приурочен к 100-летию БДТ и 25-летию фестиваля. Также планируются гастроли в США, Италию, Германию, Польшу, Чехию и Финляндию.

Гостями Большого драматического станет легендарный театр кабуки Сётику Гранд Кабуки- Тикамацу Дза и Словацкий театр со спектаклем "Элита" о политическом перевороте в Европе в 1990-е. В канун нового года в БДТ приедет Национальный театр Неаполя. Также можно будет увидеть спектакль "Смятение" Театральной и киноакадемии Шанхая, спектакли Театра Комедии в Праге и театра "Талия" из Германии.

Театр готовит специальную программу "БДТ 1919-2020" к столетию театра. Зрителей ждут театральные, выставочные и междисциплинарные проекты.

Днем рождения БДТ, первого театра появившегося после революции, считается 15 февраля 1919 года. В этот день состоялась премьера спектакля "Дон Карлос" Шиллера в постановке Андрея Лаврентьева, ученика Владимира Немировича-Данченко.