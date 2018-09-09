Победителем конкурса "Новая волна" стал представитель России Дан Розин

СОЧИ, 9 сен — РИА Новости. Победителем международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи стал финалист из России Дан Розин, рассказал журналистам на пресс-конференции председатель жюри конкурса "Новая волна" Игорь Крутой.

"Первое место (занял) Дан Розин. Второе место поделили армянский исполнитель (Gevorg Harutyunyan) и Дарья Антонюк. И третье место — греческая певица (Demy)", — заявил Крутой.

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходил в Сочи с 4 по 9 сентября. За это время на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке прошли творческие вечера группы A`Studio, Владимира Преснякова, Ирины Аллегровой. Конкурс проводился в Сочи уже четвертый раз, до этого он проходил в Юрмале. В этот раз участниками "Новой волны" стали 15 молодых артистов из 10 стран мира. Гала-концерт закрытия конкурса пройдёт 9 сентября.