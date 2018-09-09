"Игра престолов" стала триумфатором премии Creative Arts Emmy Awards

Команда из Игры престолов, победившая в премии Creative Arts Emmy Awards за визуальные эффекты для эпизода За стеной. 8 сентября 2018

Команда из Игры престолов, победившая в премии Creative Arts Emmy Awards за визуальные эффекты для эпизода За стеной. 8 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сериал "Игра престолов" победил в семи номинациях Creative Arts Emmy Awards. Об этом сообщается на сайте премии.

Работавшие над проектом специалисты получили награду за лучшие костюмы, лучшую оригинальную музыку, саунд-продакшн, лучшие спецэффекты, грим. Еще две премии получили продюсеры телесериала.

Всего "Игра престолов" была представлена в 22 номинациях.

Еще одним триумфатором "Эмми" стал второй сезон сериала "Американская история ужасов", посвященный убийству модельера Джанни Версаче. Проект телеканала FX получил четыре статуэтки.

Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. Основная часть премий от Американской телеакадемии будет вручена 17 сентября.

Сериал "Игра престолов" стал популярным благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Его снимают с 2011 года, за это время "Игра престолов" получила 38 премий "Эмми".