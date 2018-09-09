Юрий Лоза считает, что Евровидение работает на разъединение Европы

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Конкурс Евровидение политизирован и работает на разъединение "Европы", у его организаторов двойные стандарты, заявил музыкант Юрий Лоза агентству РИА "Новости".

Ранее более 140 представителей сферы культуры и искусства из разных стран, в том числе из Европы, подписали обращение к организаторам Евровидения с призывом лишить Израиль права проведения песенного конкурса. Право принимать песенный конкурс Израиль получил благодаря победе Нетты Барзилай на Евровидении-2018 с песней "Игрушка".

"Мне Евровидение до лампочки, чем меньше мы будем пытаться занять там какие-то места, тем будет лучше. В Украине идет война — они же проводили там конкурс. Там каждый день стреляют, и что? У Евровидения везде двойные стандарты. Они меняют правила под себя: то можно петь про политику, то нельзя или кому-то можно, а кому-то нельзя. Конкурс политизирован и работает на разъединение Европы", — сказал Лоза.

В обращении, опубликованном на сайте британской газеты Guardian, говорится, что "если Евровидение-2019 будет проводиться в Израиле, пока власти страны продолжают грубо нарушать права человека в Палестине, что продолжается несколько десятилетий, нужно объявить ему бойкот".

Как отмечается в послании, 14 мая, "через несколько дней после победы Израиля на Евровидении, израильская армия убила 62 невооруженных палестинских протестующих в секторе Газа, включая шестерых детей, сотни человек были ранены". Деятели культуры и искусства считают, что Европейский вещательный союз "должен отменить проведение конкурса в Израиле в целом и перенести его в другую страну с меньшим числом нарушений прав человека".

Среди деятелей культуры, подписавших обращение, был один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор и продюсер Брайан Ино, датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель Евровидения 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган.

Ранее посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади заявил РИА Новости, что Ирак и Палестина намерены бойкотировать Евровидение-2019, проведение которого должно состояться в Иерусалиме, из-за "спорного статуса города".

Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на местные источники, представители ультраортодоксальных общин Израиля еще в начале подготовки к международному мероприятию высказали резкое неприятие как по поводу открытия Евровидения-2019 в Иерусалиме в субботу, так и в связи с организацией репетиций песенного конкурса по субботам. Несмотря на это, израильская сторона все еще рассматривает возможность проведения в Иерусалиме как детского конкурса, так и главных событий Евровидения.